СМИ: "Эфиопские авиалинии" приостановили полёты Boeing 737-8

Авиакомпания "Эфиопские авиалинии" приостановила полёты самолётов Boeing 737-8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом информирует агентство Reuters.
Хотя мы ещё не знаем причины крушения, нам пришлось принять решение о приостановке полётов... в качестве дополнительной меры безопасности
Ethiopian Airlines
Ранее приостановить полёты самолётов Boeing 737-8 решили власти Китая.
Самолёт "Эфиопских авиалиний" рухнул в Эфиопии накануне, 10 марта, вскоре после взлёта. Погибло 157 человек. Среди них было трое граждан РФ: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. Также в самолёте было минимум 19 сотрудников ООН.
Boeing приняла решение отменить презентацию нового самолёта после трагедии.
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