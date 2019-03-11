Более 50 человек задержаны при попытке ограбить супермаркет в Каракасе

По информации журналистов, это самая крупная мародёрская атака с тех пор, как магазины оказались закрыты из-за перебоев с электроэнергией.

Боливарианская национальная гвардия задержала в Каракасе сразу более 50 человек, которые хотели ограбить продуктовый супермаркет. Об этом сообщает газета El Nacional.

По данным издания, все эти люди собрались возле одного из магазинов в муниципалитете Барута на юге города. Они бросали в закрытые витрины камни, пытаясь разбить защиту и попасть внутрь.

#Caracas | Más de 50 detenidos, en su mayoría jóvenes, tras saqueo en el Centro Comercial La Pirámide, ubicado en la zona de Concresa, en el municipio Baruta #10Mar - vía @tofranku https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/UE4iwEbd2J — El Pitazo (@ElPitazoTV) 10 марта 2019 г.

Прибывшие на место полицейские задержали нарушителей порядка всех до единого и увезли в неизвестном направлении. По словам родственников, правоохранители отказываются предоставить сведения об их местонахождении.

"Estamos sin luz, sin agua, sin nada, entonces nos agarran", así lo dice una detenida por intentar sustraer alimentos en establecimientos en Santa Cruz del Este. Conéctate a #TVVenezuela #ENVIVO por https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/MBqgwqhSFw — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 11 марта 2019 г.

Эта попытка ограбления стала самой крупной за последние несколько дней в Венесуэле, где наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии из-за ЧП, произошедшего на гидроэлектростанции "Гури", которое оставило без света более 20 регионов страны.

Президент Николас Мадуро заявил, что это энергетическая война, которую ведут против него США. Позже была названа и причина перебоев, хотя главный фигурант обвинений Вашингтон всё отрицает.