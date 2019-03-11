Более 50 человек задержаны при попытке ограбить супермаркет в Каракасе

Читайте также

Более 50 человек задержаны при попытке ограбить супермаркет в Каракасе

802

Фото © Twitter/TVVenezuela Noticias

По информации журналистов, это самая крупная мародёрская атака с тех пор, как магазины оказались закрыты из-за перебоев с электроэнергией.

Боливарианская национальная гвардия задержала в Каракасе сразу более 50 человек, которые хотели ограбить продуктовый супермаркет. Об этом сообщает газета El Nacional.

По данным издания, все эти люди собрались возле одного из магазинов в муниципалитете Барута на юге города. Они бросали в закрытые витрины камни, пытаясь разбить защиту и попасть внутрь.

Прибывшие на место полицейские задержали нарушителей порядка всех до единого и увезли в неизвестном направлении. По словам родственников, правоохранители отказываются предоставить сведения об их местонахождении.

Эта попытка ограбления стала самой крупной за последние несколько дней в Венесуэле, где наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии из-за ЧП, произошедшего на гидроэлектростанции "Гури", которое оставило без света более 20 регионов страны.

Президент Николас Мадуро заявил, что это энергетическая война, которую ведут против него США. Позже была названа и причина перебоев, хотя главный фигурант обвинений Вашингтон всё отрицает.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×