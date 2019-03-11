В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали пожар на НПЗ

По предварительным данным, причиной возгорания стал прогар змеевика в результате разгерметизации печи.

В Комсомольске-на-Амуре потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе, выпуск продукции заводом не прекращался. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя НПЗ, отметив, что пострадавших в результате происшествия нет.

— Угроза другим производственным объектам, а также экологии отсутствует, — сообщили на заводе, отметив, что для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия.

По предварительным данным, причиной возгорания стал прогар змеевика в результате разгерметизации печи. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Ранее Лайф публиковал видео пожара.