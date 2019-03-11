В Москве стало больше музеев с бесплатным посещением

Плата не требуется каждое третье воскресенье месяца и по вторникам в определённые часы.

Список московских музеев с бесплатным посещением два раза в месяц пополнили комплексы "Буран", "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. Как сообщается на сайте столичного мэра, свободный вход предоставляется и на выставки проекта по поддержке молодых талантов "Взлёт".

Музеи можно будет бесплатно посещать каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и по вторникам с 12:00 до 15:00. При этом расширен список льгот для школьников, студентов, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями при посещении павильона "Космос".

Ранее Лайф писал, что на станции МЦК "Площадь Гагарина" открылась выставка, посвящённая дню рождения легендарного российского космонавта.