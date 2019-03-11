Певица Юлия Началова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии

Певица Юлия Началова экстренно госпитализирована. По данным телеграм-канала "112", исполнительница помещена в реанимационное отделение одной из московских клиник.
Врачи оценивают состояние Началовой как крайне тяжёлое. У певицы резко поднялся уровень сахара в крови и обострилась подагра. В клинике пытаются нормализовать состояние звезды.
Ранее звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк показала четырёхмесячную дочь Милу. Это ребёнок актрисы от третьего мужа — фигуриста Петра Чернышёва.
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