Первая жертва урагана в Германии: водителя убило рухнувшим на машину деревом

Ураган "Эберхард", который прошёл по территории Бельгии и Нидерландов и обрушился на Германию, унёс жизнь одного человека. По данным Deutsche Welle, первой жертвой стал 47-летний житель Зауэрланда в Вестфалии.
Märkischer Kreis: Polizei zieht nach Sturmtief "Eberhard" Bilanz - Noch immer gesperrte Straßen im Kreisgebiet #eberhard https://t.co/1gIOvRpBBt pic.twitter.com/3M8MZlMyK2— Lokalstimme.de (@lokalstimme) 11 марта 2019 г.
Штормовой ветер, порывы которого достигают 120 километров в час, обрушил дерево на его автомобиль. В результате водитель скончался.
Da war der #Eberhard aber umwerfend in der Nacht in #Dresden pic.twitter.com/d8opVkfVOB— Falko Tübel (@FalkoTubel) 11 марта 2019 г.
Ранее в трёх регионах Германии было объявлено штормовое предупреждение. Разрушительный ураган уже стал причиной остановки железнодорожного сообщения в Гамбурге, Ганновере, Кассель-Вильгельмсхёэ и Франкфурт-на-Майне.
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