Первая жертва урагана в Германии: водителя убило рухнувшим на машину деревом

Ураган "Эберхард", который прошёл по территории Бельгии и Нидерландов и обрушился на Германию, унёс жизнь одного человека. По данным Deutsche Welle, первой жертвой стал 47-летний житель Зауэрланда в Вестфалии.

Штормовой ветер, порывы которого достигают 120 километров в час, обрушил дерево на его автомобиль. В результате водитель скончался.

Ранее в трёх регионах Германии было объявлено штормовое предупреждение. Разрушительный ураган уже стал причиной остановки железнодорожного сообщения в Гамбурге, Ганновере, Кассель-Вильгельмсхёэ и Франкфурт-на-Майне.