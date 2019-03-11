"Скользко, наледь и накат". ЦОДД призвал водителей в Москве пересесть на метро

Московских автомобилистов призвали соблюдать дистанцию на дорогах и парковаться вдали от деревьев из-за сложных погодных условий. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в столичном регионе ожидаются гололёд и снегопад.
— На дорогах снежная каша, а ещё снег липнет на деревья и провода — паркуйтесь от них подальше и держите дистанцию на дорогах. Скользко, наледь и накат, — предупреждает служба в "Твиттере".
В ЦОДД порекомендовали жителям и гостям Москвы по возможности пользоваться столичной подземкой — "там снега нет".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени