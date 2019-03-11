Американский беспилотник провёл 11-часовую разведку у российских границ

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Американский беспилотник провёл 11-часовую разведку у российских границ

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Фото: ©U.S. Air Force/Bobbi Zapka

Стратегический беспилотник ВВС США провёл 11-часовую разведку у российских границ. Об этом свидетельствуют данные сайта PlaneRadar.

RQ-4B вылетел с итальянской базы, после чего на протяжении 5,5 часа кружил у границ Калининградской области. Затем на протяжении 4,5 часа он проводил разведку у границ Псковской и Ленинградской областей.

Перед тем как вернуться на аэродром базирования, американский беспилотник ещё раз разведал обстановку у Калининградской области. Разведка продлилась около часа.

Как уже сообщал Лайф, 6 марта три разведывательных летательных аппарата зафиксировали у границ России.

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