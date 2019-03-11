Россияне смогут провериться на ВИЧ прямо на работе

Результаты проверок будут скрыты как от работодателей, так и от коллег участников обследования.

В Министерстве труда РФ приступили к разработке плана для работодателей, согласно которому служащие смогут пройти тест на ВИЧ прямо на рабочем месте. План одобрен заместителем главы министерства Григорием Лекаревым, сообщают "Известия".

Инициатором проверок на ВИЧ на работе стала Международная организация труда. Окончательные методические рекомендации планируется представить к концу года. Часть специалистов считает, что проходить тесты на работе согласятся далеко не все работающие люди.

В Федеральном центре по профилактике и борьбе со СПИДом считают рабочие места идеальным местом, где можно пройти тестирование. По словам руководителя центра Вадима Покровского, многие потенциально подверженные заболеванию люди не находят времени на то, чтобы пройти проверку в поликлинике.

Ранее стало известно о третьем в истории человеке, вероятно излечившемся от ВИЧ.