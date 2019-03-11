К выходным будет теплее всего. Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделю

В среду и четверг ожидается похолодание, а вот в остальные дни воздух прогреется.

Самыми тёплыми деньками на этой неделе в столице станут выходные. К воскресенью в Москве ожидается шесть градусов тепла, сообщает центр погоды "Фобос".

Также тёплым будет и начало рабочей недели, как уже рассказывал Лайф, сегодня днём температура воздуха может подняться до пяти градусов тепла. В среду и четверг будет холоднее всего — снег и минусовые температуры.

Из-за снегопада, который прошёл сегодня рано утром, в столичных аэропортах задержано или отменено более 50 рейсов.