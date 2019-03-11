Учёные выяснили, что инсулин может защитить от рака

Гормон помогает клеткам кишечника прочно соединяться друг с другом и не пропускать опасные бактерии.

Развитию онкологических заболеваний часто сопутствует ожирение, поскольку оно провоцирует вялотекущую воспалительную реакцию. Она, в свою очередь, вызывает повреждения в клеточной ДНК, вследствие чего в здоровой ткани начинает расти злокачественная опухоль. Учёные из Института метаболизма Общества Макса Планка выяснили, что в такой ситуации может помочь инсулин.

У человека без лишнего веса наружный клеточный слой слизистой кишечника действует как барьер против попадания патогенных клеток. У страдающих ожирением этот механизм нарушается. Согласно опубликованному в Nature Metabolism исследованию, инсулин способен активировать гены, обеспечивающие межклеточные контакты для укрепления кишечного барьера. Гормон помогает клеткам кишечника прочно соединяться друг с другом и не пропускать бактерии, которые могут вызвать воспаление.

По словам учёных, сложность заключается в том, что при ожирении нередко происходит уменьшение восприимчивости организма к инсулину. Это увеличивает риск возникновения рака и диабета.

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