"Были совсем молоды". Погибшая при крушении в Эфиопии пара работала в Сбербанке

На африканский континент супруги отправились на отдых, который столь трагично оборвался.

Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе рейса ET 302 "Эфиопских авиалиний". Речь идёт о супругах Екатерине и Александре Поляковых, уроженцах города Таганрога, сообщает РИА "Новости".

— Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в "Группу Сбербанк", — приводит агентство заявление компании.

Как отмечается, в Африку супруги Поляковы полетели отдыхать. Ранее об этом рассказали в Посольстве России в Кении.

Компания выразила соболезнования родственникам и близким всех погибших при крушении самолёта.

Как ранее писал Лайф, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. Все находившиеся на борту — 157 человек — погибли. На рейсе ET 302 было много иностранцев, в том числе трое граждан РФ: кроме супругов Поляковых это был ещё Сергей Вяликов, который увлекался прыжками с парашютом.