Подобрали ключи. У пожилой москвички украли украшения на 2,4 млн рублей

Из квартиры жительницы Щербинки 1959 года рождения украли ювелирные украшения на 2,4 миллиона рублей. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МВД, преступление было совершено в период с 7 по 10 марта.

Как оказалось, неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери, после чего скрылся. В настоящий момент устанавливается точный перечень украденных украшений.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В феврале Лайф писал о том, что в Москве студента обокрали на 1,8 млн рублей. У него пропали золотые часы, ювелирные украшения, телефон и $500.