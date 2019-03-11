В Минобороны РФ опровергли данные об авиаударах ВКС по Идлибу

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В Минобороны РФ опровергли данные об авиаударах ВКС по Идлибу

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Здание Министерства обороны России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Минобороны России опровергли данные об авиаударах ВКС РФ по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии. В военном ведомстве отметили, что информация СМИ не соответствует действительности.

— Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие "военные источники" о якобы нанесении авиацией ВКС РФ точечных ударов по целям в провинции Идлиб абсолютно не соответствует действительности, — отметили в военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что российские самолёты вообще не наносили никаких ударов в этой зоне деэскалации.

По данным "Коммерсанта", удары якобы были нанесены по окрестностям населённого пункта Джиср-эш-Шугур в 55 километрах от базы Хмеймим.

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