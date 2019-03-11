"Фанера" подвела. Скриптонит сорвал концерт в Москве

На утро после выступления музыкант публично раскаялся и пообещал вернуть гонорар — "потому что тупо не заслужил".

Рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов) сорвал концерт в московском клубе Arena by Soho Family из-за проблем с фонограммой. Он несколько раз останавливался и кричал матом прямо со сцены на сотрудников заведения, а в итоге и вовсе отказался выступать.

Позднее исполнитель в своём инстаграме извинился перед фанатами и клубом "за испорченный вечер и настроение" и пообещал вернуть гонорар — "потому что тупо не заслужил". Скриптонит признал, что повёл себя "некрасиво и неприемлемо", а вина лежала на его звуковиках.

Это уже не первый скандал вокруг выступлений известного рэпера. Двумя неделями ранее фанаты уличили его в использовании фонограммы — во время читки Скриптонит уронил микрофон, но ничего не произошло, его голос продолжал звучать.