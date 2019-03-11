Чистая прибыль МКБ по итогам 2018 года выросла на 31,5%

Чистая прибыль МКБ по итогам 2018 года составила 27,224 миллиарда рублей, увеличившись на 31,5%. Прибыль банка до налогообложения за этот период выросла на 30,8% — до 35,07 миллиарда рублей. Чистый процентный доход МКБ увеличился на 6,9% — до 48,42 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 54,5 миллиарда рублей, показав рост на 25,1%.

Активы банка по состоянию на 31 декабря 2018 года составили 2,15 триллиона рублей против 1,89 триллиона рублей на 31 декабря 2017 года. Обязательства банка на ту же дату составили 1,95 триллиона рублей против 1,71 триллиона рублей на конец предыдущего года. Собственные средства банка на 31 декабря достигли 191,2 миллиарда рублей против 177,6 миллиарда рублей на конец 2017 года.

МКБ, по данным рейтинга РИА "Новости", на 1 февраля занимал восьмое место в банковской системе страны с величиной активов в два триллиона рублей. Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги корпоративным клиентам и частным лицам.