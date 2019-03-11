Во Владивостоке на трассе опрокинулся самоходный зенитный комплекс

В результате ДТП никто не пострадал. Повреждённый автомобиль будет доставлен в пункт постоянной дислокации.

Военный автомобиль опрокинулся на трассе во Владивостоке. Инцидент произошёл в районе развязки на трассе остров Русский — бухта Патрокл. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Николая Воскресенского, начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

На кадрах с места ЧП видно, что на боку лежит самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Он получил серьёзные повреждения.

В результате происшествия никто не пострадал. Движение в сторону бухты заблокировано. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Комплекс пытаются поднять, он будет доставлен в пункт постоянной дислокации.

Ранее Лайф сообщал, что в Курске два БТР собрали в кучу четыре легковушки. Момент столкновения попал на видео.