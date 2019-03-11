Орехами и семечками. Врачи рассказали, как сделать пост полезным

Поститься можно не всем. Ограниченное питание может обострить хронические заболевания или вызвать слабость.

Соблюдение поста не должно стать причиной безответственного отношения к своему здоровью, когда организм не получает белок и важные микроэлементы, считают врачи. Поэтому в качестве источника белка и полезных жиров в рацион стоит добавить орехи и семечки, пишет агентство городских новостей "Москва".

— Для обогащения рациона употребляйте в пищу различные семена и орехи. Это источники белка, полезных жиров, клетчатки, минеральных и биологически активных веществ. Орехи очень полезны, но при этом довольно калорийны, — заявила агентству главный внештатный специалист диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Из-за высокой калорийности орехов не стоит есть более 30–40 граммов в день. Столько же рекомендовали американские кардиологи. Не стоит пропускать приёмы пищи — три основных и два возможных перекуса, за пару часов до сна можно съесть яблоко или другой фрукт. Готовить постные блюда лучше тушением, отвариванием и запеканием.

49 дней верующие, которые приняли решение соблюдать правила поста, должны будут воздерживаться от пищи животного происхождения. Церковь делает исключения. Настоятель московского храма Святителя Николая на Трёх Горах Всеволод Чаплин рассказывал, что священник может дать благословение кому-то есть рыбу или пить молоко. И добавил, что главное в пост — это не еда, а молитва, служение и покаяние.