"Мерзость. Как собакам". В Нижнем Новгороде людям швыряли блины — видео

По словам одной из присутствующих на гуляньях, в реальности происходящее "выглядело смешно", хотя сама она стояла в стороне и "берегла свой пуховик".

В Нижнем Новгороде в рамках масленичных гуляний людям бросали блины сверху — из окна, которое находится на уровне второго этажа здания. Видео такого развлечения опубликовал паблик "Типичный Нижний Новгород".

— Помните, как в Ставрополе людей кормили блинами с лопаты? Вчера на Щёлоковском хуторе не стали заморачиваться и просто побросали блинами в людей с крыши, — говорится в сообщении.

В публикации речь идёт об этнографическом музее-заповеднике "Щёлоковский хутор", где и проходили гулянья. На кадрах же видно, как на фоне громко играющей музыки люди стоят у деревянного терема и пытаются поймать летящие на них блины.

По словам одной из пользовательниц "ВКонтакте" Юлии Шелковой, в реальности происходящее "выглядело смешно", хотя сама она стояла в стороне и "берегла свой пуховик". Несмотря на это, многие раскритиковали организаторов за такое действо.

— Мерзость, собакам руками дают еду, а здесь кидают — и весело. Народ сам себя не уважает! — написала Альбина Карасёва.

— Взрослый человек не стал бы швырять святым символом жизни на Руси, — добавила Ирина Донскова.

— Как собакам, а ведь весело так, — написал Александр Белов.

Напомним, в 2015 году настоящим интернет-хитом стало видео с масленичных гуляний в Ставрополе. Тогда в честь праздника повара испекли гигантский блин, разрезали на куски и начали раздавать его. Желающих получить бесплатную еду не смутило, что за свой кусок им приходилось стоять в загоне-оцеплении, а само лакомство нужно было принимать с лопаты.