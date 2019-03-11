Менеджер назвал бредом данные о госпитализации Юлии Началовой

Ранее сообщалось, что она попала в больницу с высоким содержанием сахара в крови и обострением подагры.

Менеджер Юлии Началовой опроверг информацию о том, что певица госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Владимир Белов в беседе с "360" назвал сообщения об этом бредом.

— Не знаю, где вы такие новости берёте. Всё хорошо, всё в порядке, — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что известная исполнительница доставлена в реанимацию одной из московских клиник с высоким содержанием сахара в крови и разыгравшейся подагрой. Подчёркивалось, что медики оценивают состояние Началовой как крайне тяжёлое.