Скворцова посоветовала при первых признаках инсульта сразу звонить в скорую

Министр напомнила, что он возникает как следствие запущенного заболевания сосудов.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о том, что позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в стране, пишет ТАСС.

По словам министра, необходимо информировать население о правильном поведении при первых признаках сосудистых катастроф, осуществлять контроль за артериальной гипертонией, а также создавать в России сеть сосудистых центров.

Скворцова пояснила, что зачастую инсульт, особенно ишемический, возникает ночью и под утро. У человека начинают слабеть левые рука и нога, смазывается речь, нарушается глотание. Министр рассказала, что в таких случаях люди хотят ждать утра, надеясь, что всё пройдёт, — именно тогда теряется "самый ответственный период времени".

— Потому что наиболее эффективно можно помочь в первые 4,5 часа с момента появления первых симптомов, — объяснила Скворцова.

Скворцова добавила, что если взять под контроль один из факторов риска — артериальную гипертонию, количество инсультов можно будет сократить в 2,5–3 раза.

Ранее Лайф сообщал, что Вероника Скворцова оказала экстренную помощь пассажирке рейса Москва — Ташкент.