Контракт на строительство самой дорогой трассы в РФ может получить "Мостотрест"

Контракт на строительство самой дорогой трассы Джубга — Сочи может получить компания "Мостотрест", которая принимала участие в стройке автодорожной части Крымского моста. О возможности заключения договора пишет газета "Ведомости".
По данным СМИ, "Мостотрест", возможно, станет генподрядчиком.
— Пока это намерения, должен быть конкурс, — сообщил газете один из чиновников.
Напомним, строительство трассы оценивается в 1,6 триллиона рублей. Планируется, что это будет четырёхполосная скоростная дорога в обход населённых пунктов.
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