Второй выживший. Йеменский министр избежал смерти, опоздав на разбившийся лайнер

Ранее единственным спасшимся считался турист из Греции, который не успел вовремя сдать багаж.

Министр водных ресурсов и окружающей среды Йемена Набиль Абдуллах аль-Вазаир чудом избежал смерти, опоздав на разбившийся в Эфиопии самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом рассказал замминистра Аммар аль-Аулаки в "Фейсбуке".

— (Набиль Абдуллах) опоздал на рейс на несколько минут и прибыл тогда, когда выходы на посадку уже закрылись, — уточнил замминистра.

Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение утром 10 марта спустя несколько минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 35 стран, в том числе трое россиян: Сергей Вяликов, а также Александр и Екатерина Поляковы.

Ранее сообщалось, что единственным пассажиром разбившегося лайнера, который не попал на рейс, был турист из Греции по имени Антониос Маврополулос.