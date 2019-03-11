Оказалось, мы всю жизнь ели ананас неправильно. Вот видео, как это нужно делать

Вместе с этим пользователи социальных сетей начали напоминать друг другу, что ананас — это соплодие, а не единый плод.

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO — Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) March 8, 2019

В "Твиттере" массово начало расходиться видео о том, как можно разделать ананас без ножа. Для многих пользователей это стало откровением, так как они осознали, что всю жизнь ели ананас неправильно.

Оказывается, что нож нужен только для того, чтобы срезать верхушку. После этого фрукт можно разобрать, отламывая кусочки пальцами. Как это делается — показано в одном из видео.

Вместе с этим пользователи начали писать, что ананас — это не единый плод, а соплодие. Именно по этой причине каждый хвостик в шишке, будто ягоду, можно оторвать от общей оси и съесть.