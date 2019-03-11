Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы среди молодых

По словам эксперта, в них либо нет работы, либо полученное в вузах и техникумах образование не востребовано.

В России есть ряд регионов, в которых безработица среди молодёжи — выпускников учебных заведений в возрасте от 20 до 24 лет — превысила 50%. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам Павла Смелова, директора Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова, в Якутии среди молодых людей этого возраста безработица достигла 73,8%, в Мурманской области — 62%.

В Астраханской области безработица среди выпускников в возрасте от 20 до 24 лет находится на уровне 54,7%, в Хакасии — на уровне 54,5%, в Смоленской области — на уровне 53,8%.

Смелов пояснил, что в этих регионах либо нет работы, либо полученные молодыми людьми дипломы никому не нужны.

Эксперт отметил, что чем старше человек, тем дольше он ищет работу. Например, выпускники в возрасте от 20 до 24 лет ищут работу в среднем три-четыре месяца, а люди в возрасте от 30 до 40 лет — около 7,5 месяца.

Ранее Лайф писал, что наибольшее количество безработных в России проживает в Ингушетии.