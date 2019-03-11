Момент взрыва на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре попал на видео

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Момент взрыва на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре попал на видео

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Предварительная причина возгорания — прогар змеевика в результате разгерметизации печи.

Момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал Life Shot.

Напомним, возгорание произошло сегодня около 12:50 по местному времени (5:50 мск). По словам представителя НПЗ, пострадавших в результате происшествия нет. Он также отметил, что угрозы экологии и другим производственным объектам нет.

Как писал Лайф, предварительная причина возгорания — прогар змеевика в результате разгерметизации печи.

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