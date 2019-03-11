Собака-покоряка. В Гималаях пёс прибился к альпинистам и взобрался на пик

Как сообщают специалисты, до этого момента лучшим друзьям человека ещё не удавалось забираться настолько высоко.

Дон Варговски из Сиэтла, который возглавлял группу альпинистов, заметил собаку на обратном пути от пика Мера в Гималаях. Собака не отходила от Дона ни на шаг, и в итоге она стала частью экспедиции, а саму собаку назвали в честь пика. Об этом сообщает DM.

Мера поднималась в горы на уровне с настоящими альпинистами — собака проходила со страховкой сложные места. В итоге она стала первой собакой, которой удалось покорить пик Барунтсе высотой 7129 метров. Предполагается, что ранее собаки не забирались так высоко. Всего на экспедицию ушло три недели.

После спуска Мера осталась у одного из проводников, который обитает в базовом лагере. Он дал собаке новое имя — Бару — в честь пика, который собаке удалось покорить.