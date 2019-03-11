Главе грозненского отделения "Мемориала" просят назначить четыре года колонии

Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотических веществ в крупном размере. Сейчас он под арестом.

Гособвинение просит приговорить главу грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева к четырём годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правозащитный центр.

— Суд просят признать Оюба Титиева виновным и приговорить к 4 годам в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей, — сообщили в "Мемориале".

Напомним, правозащитника обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Титиев находится под арестом уже больше года. Его задержали в январе прошлого года.