Главе грозненского отделения "Мемориала" просят назначить четыре года колонии

Гособвинение просит приговорить главу грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева к четырём годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правозащитный центр.
— Суд просят признать Оюба Титиева виновным и приговорить к 4 годам в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей, — сообщили в "Мемориале".
Напомним, правозащитника обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Титиев находится под арестом уже больше года. Его задержали в январе прошлого года.
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