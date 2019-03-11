Девочек не пинали. Директор школы назвал шалостью акцию учеников "Без баб"

Руководство школы не намерено наказывать детей за глупый поступок, однако постарается убедить их думать о последствиях своих действий.

Директор одной из школ города Кудрово Ленинградской области Игорь Соловьёв назвал детской шалостью акцию пятиклассников "Без баб", которую ученики организовали в честь 8 Марта. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА "Новости".

— Это была даже не акция, а просто детская шалость, — сказал он. — Девочки смеялись, а потом мальчики поздравляли уже всерьёз.

По словам Соловьёва, никакой политической или гендерной подоплёки в произошедшем искать не стоит. Кроме того, он заверил, что ни одного случая физического оскорбления не было.

Директор учреждения отметил, что сами ученики сейчас переживают из-за общественного резонанса, который вызвал их поступок, и сейчас с ними работают психологи. Руководство школы не намерено наказывать учеников за глупый поступок, однако постарается убедить их думать о последствиях своих действий.

Как писал Лайф, ранее мама одной из учениц школы рассказала на своей странице в "Фейсбуке" о том, что ученики пятого и шестого классов пинали школьниц, а вместо цветов и поздравлений с Международным женским днём ребята расклеивали листовки.