Девочек не пинали. Директор школы назвал шалостью акцию учеников "Без баб"

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Девочек не пинали. Директор школы назвал шалостью акцию учеников "Без баб"

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Руководство школы не намерено наказывать детей за глупый поступок, однако постарается убедить их думать о последствиях своих действий.

Директор одной из школ города Кудрово Ленинградской области Игорь Соловьёв назвал детской шалостью акцию пятиклассников "Без баб", которую ученики организовали в честь 8 Марта. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА "Новости".

— Это была даже не акция, а просто детская шалость, — сказал он. — Девочки смеялись, а потом мальчики поздравляли уже всерьёз.

<p>Коллаж: © L!FE. Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100008179603416&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAoEKGRi4xJnt2K3wSGeszn5a35rwgShB9Thb4E0w_EfM7WkPTN-6Lgxf-OGcwTip61TM91U_vNmfQK&hc_ref=ART9NU94shA_0jbjz-Xux4V4qoPSxsqTbXpEeEYp2qVo3_GmlN3MKM5p4cZV0wBNiE0&fref=nf" target="_blank">Мария Брусенская</a></p>

По словам Соловьёва, никакой политической или гендерной подоплёки в произошедшем искать не стоит. Кроме того, он заверил, что ни одного случая физического оскорбления не было.

Директор учреждения отметил, что сами ученики сейчас переживают из-за общественного резонанса, который вызвал их поступок, и сейчас с ними работают психологи. Руководство школы не намерено наказывать учеников за глупый поступок, однако постарается убедить их думать о последствиях своих действий.

Как писал Лайф, ранее мама одной из учениц школы рассказала на своей странице в "Фейсбуке" о том, что ученики пятого и шестого классов пинали школьниц, а вместо цветов и поздравлений с Международным женским днём ребята расклеивали листовки.

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