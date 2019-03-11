Названо место съёмок нового фильма о Джеймсе Бонде

Согласно опубликованной информации, в качестве места для съёмок авторы выбрали юг Италии.

В Сети появилась информация о том, где будут проходить съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Variety.

Сейчас съёмочная группа готовит локации в городе Матера. Он расположен на юге Италии. На место съёмок, которые будут проходить в июле этого года, прибыло около 500 человек. Они занимаются подготовкой к самому съёмочному процессу.

Напомним, ранее сообщалось о названии нового фильма. Лента получила заголовок Shatterhand (это псевдоним одного из героев бондианы — Эрнста Ставро Блофельда).