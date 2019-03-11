Составлен рейтинг регионов с самой высокой зарплатой учителей

Меньше всего педагоги получают в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Тамбовской области и Чечне.

В России более 5,5 миллиона человек работают в сфере образования, более трёх миллионов из них — непосредственно учат и воспитывают. Выше всего их труд оценивается в Москве и на Дальнем Востоке — здесь самые высокие заработные платы. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

По итогам 2018 года средняя чистая зарплата у работников сферы образования составила 30 тысяч рублей. Лишь 12,3% из них получают более 50 тысяч рублей в месяц. В Москве этот показатель выше всего — 59,5% с зарплатой выше 50 тысяч.

На втором месте в рейтинге — Чукотка с показателем 49,9%. На третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (45,1%). Далее расположились Магаданская область (38,7%), Камчатский край (37,1%) и Сахалинская область (36,6%).

Ниже всего число работников сферы образования с зарплатой выше 50 тысяч рублей в Карачаево-Черкесии (0,4%), Ингушетии (0,5%), Тамбовской области и Чечне — по 0,9%.

Ранее Росстат обнародовал данные о зарплатах чиновников в стране за 2018 год.