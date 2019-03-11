Почти 10 млн. Названо число внедорожников и кроссоверов в России

Наиболее высокий процент таких автомобилей зарегистрирован в Дальневосточном федеральном округе.

Автомобильные эксперты подсчитали количество кроссоверов и внедорожников, которые ездят по дорогам России. Этот тип автомобилей крайне востребован в стране. Причина — ряд сложностей в дорожно-транспортной инфраструктуре и климатические условия.

Согласно информации, которую предоставили аналитики "Автостата", к началу этого года в России насчитывалось 9,84 миллиона внедорожников. Их доля от общего количества машин составляет 22,6%.

Больше всего машин этой категории можно найти в Дальневосточном федеральном округе. Там их доля составляет 27,4% от общего автопарка. Причина — близость этого региона к Японии, откуда чаще всего доставляют подержанные авто в хорошем состоянии.