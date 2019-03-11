"Погоны на мне". На Урале проверят видео с пьяным полицейским-матершинником

Правоохранители устанавливают место и обстоятельства инцидента. По предварительным данным, видео было записано в ночь на 9 марта.

Полиция Челябинска проведёт проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов грубит прохожим. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Сейчас мы проводим проверку этой информации. В том числе когда и в каком городе сделаны эти кадры — по видео определить это достаточно сложно, — сообщила собеседница агентства.

Накануне в социальной сети "ВКонтакте" была размещена видеозапись, на которой мужчина в форме полицейского использует нецензурную лексику при общении с прохожими.

— Ты разведчик или кто? Мои погоны — на мне! Мои погоны, осади! Слушай, ты мужик, нет? — кричит мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео с пьяными полицейскими, которые уснули на улице.