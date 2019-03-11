Боевик "Капитан Марвел" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

Киноленте про супергероев удалось собрать на старте практически 680 миллионов рублей.

Фильм "Капитан Марвел" за первые четыре дня показа заработал 678,6 миллиона рублей. Это позволило ленте возглавить прокат в России и СНГ. Об этом сообщает сайт kinobusiness.

Фильм вышел на экраны 7 марта. Лента снята по мотивам комиксов Marvel. Она рассказывает о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая получила суперсилу. Главную роль в фильме исполнила Бри Ларсон. Также в ленте снялись Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Бен Мендельсон.

На втором месте проката оказался мультфильм "Как приручить дракона — 3" (он вышел в прокат 21 февраля и заработал 262,8 миллиона рублей). Третью строчку рейтинга заняла российская комедия "Любовницы" (за выходные фильм получил 95,9 миллиона рублей).