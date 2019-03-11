ФСИН прокомментировала новое видео пыток в Ярославской колонии №1

Оказалось, что кадры передали следователям ещё 16 февраля, сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

Видео нарушений в Ярославской колонии №1, опубликованное "Новой газетой", уже известно следственным органам. Сотрудники областного УФСИН обнаружили кадры в ходе проверки в феврале и передали их в соответствующие инстанции. Об этом сообщила пресс-служба управления.

— Данное видео было обнаружено 16 февраля 2019 года... при проведении оперативно-разыскных мероприятий в исправительной колонии №1. Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы, — уточнили в ярославском УФСИН.

На новых кадрах видно, что заключённого, предположительно после избиений, вынуждают принять сигарету из рук другого арестанта, у которого в тюрьме сниженный статус. Автоматически этот статус передаётся и тому, кто берёт у него сигарету.

Об обнаруженных нарушениях со стороны осуждённых и сотрудников колонии ведомство проинформировало на своём сайте в тот же день. Тогда же в управлении сообщили о проведении служебной проверки по данному факту.

Видеозапись относится к тому же периоду, что и ставшие известными ранее кадры избиения Евгения Макарова, отбывавшего в ИК наказание.