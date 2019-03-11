В Сирии сообщили о гибели более 50 мирных жителей при авиаударе коалиции

В Сирии сообщили, что при авиаударе международной коалиции во главе с США по деревне Багуз погибло более 50 человек. Большинство жертв — женщины и дети, передаёт SANA.

— Авиация коалиции совершила новое преступление, нанеся авиаудар по палаточному лагерю в Багузе на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Жертвами стали более 50 человек, — говорится в сообщении телеканала.

В начале марта сообщалось, что при бомбардировках в сирийском Дейр-эз-Зоре международная коалиция во главе с США применила белый фосфор. Тогда данные о погибших и пострадавших не приводились.