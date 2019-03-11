В Ижевске врача-терапевта задержали за подработку наркокурьером

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В Ижевске врача-терапевта задержали за подработку наркокурьером

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Девушке 24 года, в её квартире нашли приготовленные к сбыту наркотические средства.

В Ижевске врача одной из больниц города задержали за покушение на сбыт трёх килограммов наркотиков синтетического производства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Полицейские установили, что 24-летняя девушка работала региональным курьером в интернет-магазине, продающем зелье.

<p>Фото: © Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике</p>

Помимо девушки правоохранители задержали двух межрегиональных курьеров — уроженцев Пермского края.

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под арестом.

Каждому из арестованных грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в конце февраля сотрудник одной из детских клинических больниц Волгограда был приговорён к 10 годам в колонии строгого режима за торговлю наркотиками.

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