В Ижевске врача-терапевта задержали за подработку наркокурьером

В Ижевске врача одной из больниц города задержали за покушение на сбыт трёх килограммов наркотиков синтетического производства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Полицейские установили, что 24-летняя девушка работала региональным курьером в интернет-магазине, продающем зелье.
Помимо девушки правоохранители задержали двух межрегиональных курьеров — уроженцев Пермского края.
По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела, подозреваемые находятся под арестом.
Каждому из арестованных грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в конце февраля сотрудник одной из детских клинических больниц Волгограда был приговорён к 10 годам в колонии строгого режима за торговлю наркотиками.
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