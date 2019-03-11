Интересно, как создавали драконов для "Игры престолов"? Посмотрите это видео

Теперь поклонники популярного телевизионного сериала узнали тайну, которую так долго от них скрывали.

Студия Pixomondo (она отвечает за визуальные эффекты в сериале "Игра престолов") опубликовала видео о создании драконов Дейенерис для телевизионного шоу. В ролике, который сопроводили музыкой Рамина Джавади, можно увидеть процесс создания драконов от начала до конца.

Ранее художники студии рассказывали о том, что в команде, которая занимается созданием драконов, находится 30–40 человек. Драконов полностью делают на компьютере. Чтобы нарисовать драконов, художникам пришлось соорудить скелет, а после постепенно наращивать на нём жир, мышцы, кожу, чешую. Также художникам пришлось изучать анатомию птиц, так как драконы умеют летать.

Напомним, премьера восьмого (он же финальный) сезона "Игры престолов" запланирована на 14 апреля.