Путин отметил мастерство и сплочённость победивших на Универсиаде россиян

Российский лидер подчеркнул, что взять верх над сильными соперниками помогли тренировки, твёрдость характера и поддержка болельщиков.

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским спортсменам, которые 8 и 9 марта выиграли золотые медали на зимней Универсиаде в Красноярске. Их тексты размещены на сайте Кремля.

— Вы показали высокое мастерство, настрой на победу, силу воли и характера. Но главное — вы выступили единой сплочённой командой, — сказано в телеграмме, адресованной Яне Кирпиченко, Екатерине Смирновой и Алисе Жамбаловой.

Спортсменки завоевали золото Универсиады в эстафете на 15 км, преодолев дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды.

Российский лидер пожелал спортсменам дальнейших успехов, выразив надежду на то, что победы в Красноярске вдохновят их на новые яркие достижения.

Напомним, на Универсиаде в Красноярске сборная России по хоккею с мячом выиграла золото, разбив шведов.