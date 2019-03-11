Настоящий кулинарный скандал. Мэр Болоньи начал борьбу против спагетти болоньезе

Политик уже запустил специальный флешмоб в социальных сетях, чтобы подписчики присылали фотографии "ненастоящих спагетти".

В Италии начался кулинарный скандал. Мэр Болоньи выступил против спагетти болоньезе. Политик утверждает, что в его городе не придумывали такое блюдо.

Лучше бы люди знали, что в Болонье придумали тальятелле, тортеллини и лазанью Вирджинио Мерола

Мэр запустил в социальных сетях флешмоб. Мерола попросил подписчиков присылать фотографии "ненастоящих спагетти", популярных по всему миру.

Напомним, в 1982 году Итальянская академия кулинарии официально зарегистрировала блюдо под названием "рагу болоньезе". Традиционно этот соус подают с тальятелле, а не со спагетти, как это стали делать во всём мире.