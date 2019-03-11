На Урале многодетная мать пристрастила 13-летнего сына к наркотикам

Весной прошлого года женщина минимум дважды предлагала сыну запрещённые курительные смеси и употребляла их вместе с ним.

Матери троих детей из Чебаркуля в Челябинской области грозит до 15 лет колонии. Правоохранители выяснили, что женщина вовлекала своего 13-летнего сына в употребление наркотиков и содержала притон, сообщает Znak.com.

— В 2017 году она была оштрафована за хранение запрещённых веществ, однако с наркотиками не только не завязала, но и втянула в это 13-летнего сына. За это в марте 2018 года получила год и восемь месяцев лишения свободы условно. Однако сразу после приговора вновь попала в поле зрения правоохранительных органов, — рассказали журналистам в прокуратуре города.

Помимо курения смесей вместе с сыном трижды в неделю женщина приглашала в гости наркоманов для употребления запрещённых веществ. Она является фигурантом дел по статьям "Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств" и "Содержание притона".

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