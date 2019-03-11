Стало известно, скольких посетителей лишились пиратские сайты России за год

При этом большинство пользователей продолжают активно применять "зеркала" для пиратского контента.

Согласно информации WebKontrol, в 2018 году по решению суда удалось заблокировать 370 русскоязычных пиратских сайтов. Также блокировке были подвержены 1,5 тысячи "зеркал". Из-за этого за прошлый год пиратские ресурсы потеряли 130 миллионов посетителей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Оказалось, чаще всего обращения с требованием о блокировке поступали от телеканалов "Пятница", ТНТ и ТВ-3. Среди иностранных компаний больше всего жалоб в 2018 году подала фирма Warner Bros.

После блокировки пиратские сайты продолжают привлекать пользователей с помощью "зеркал", которые остаются в выдаче поисковых сервисов. К примеру, сайт Kinoly заблокировали в октябре — тогда посещаемость у ресурса была 8,5 миллиона человек. В настоящий момент у сайта есть 4 "зеркала", которые позволяют обеспечить трафик на уровне 2,8 миллиона человек в месяц.