В Кремле оценили возможность встречи Путина и главы МИД Австрии

Там отметили, что традиционно президент встречается далёко не со всеми главами внешнеполитических ведомств.

Решений относительно возможности встречи президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока данных на этот счёт нет. Вы знаете, что традиционно президент встречается далёко не со всеми главами внешнеполитических ведомств. Пока решений нет, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Карин Кнайсль рассказала о знакомстве с Владимиром Путиным. По её словам, это произошло в 2001 году во время его встречи с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим в Любляне.

В августе 2018 года глава австрийского МИДа вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера, и церемонию тогда посетил Путин. Он танцевал с невестой и оставил автограф на свадебном белом кабриолете, который позже продали с аукциона, чтобы направить деньги на благотворительность.