Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в Крыму

В Крыму усилена войсковая группировка РФ. Об этом в ходе заседания Комитета Госдумы по обороне сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
— Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Чёрном море, — подчеркнул он.
Глава ведомства также отметил, что с 2012 года российская армия получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет, в числе которых и наземные, и для подводных лодок.
Как ранее писал Лайф, в районе Крыма периодически летают самолёты-разведчики США.
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