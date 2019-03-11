Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в Крыму

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Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в Крыму

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Фото © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Министр обороны подчеркнул, что это обеспечивает защиту российского полуострова.

В Крыму усилена войсковая группировка РФ. Об этом в ходе заседания Комитета Госдумы по обороне сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

— Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Чёрном море, — подчеркнул он.

Глава ведомства также отметил, что с 2012 года российская армия получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет, в числе которых и наземные, и для подводных лодок.

Как ранее писал Лайф, в районе Крыма периодически летают самолёты-разведчики США.

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