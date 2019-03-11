Кремль не считает нужным отвечать на письмо сына жертвы инцидента в Эймсбери

Песков отметил, что все необходимые пояснения Хоуп получил от представителя РФ в стране.

Посольство РФ в Великобритании уже контактировало с Эваном Хоупом, сыном погибшей в Эймсбери женщины, поэтому Кремль не считает необходимым отвечать на его письмо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нет, это совсем не обязательно, — ответил он на вопрос, будет ли президент Владимир Путин отвечать на письмо британца.

Песков пояснил, что посол РФ в Великобритании как чрезвычайный и полномочный представитель страны дал Хоупу все необходимые пояснения. Он напомнил, что именно российская сторона с самого начала была инициатором полного и комплексного сотрудничества Москвы и Лондона с целью пролить свет на случившееся. Он выразил сожаление, что Англия не ответила взаимностью.

Ранее 20-летний сын погибшей в Эймсбери Дон Стёрджесс обвинил в предательстве Правительство Великобритании. Хоуп посетовал, что ни премьер-министр Тереза Мэй, ни правительство ни в какой форме не выразили ему соболезнований.