Песков заявил, что Кремль и правительство выступают за свободу Интернета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и в Кремле, и в правительстве выступают за свободу Интернета. Он также отметил, что законопроект направлен на жизнеспособность Сети на случай отключения извне.

— Дело в том, что все выступают за свободу Интернета: авторы этого законопроекта, и в Администрации Президента, и правительство. Никто не является сторонником идеи урезания Интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что позицию участников акции, которая накануне состоялась в Москве, можно поддержать. Однако Песков отметил, что нельзя поддерживать их непонимание и заблуждение относительно законопроекта, который направлен на защиту суверенного Рунета.

Представитель Кремля напомнил, что закон не урезает и не ограничивает свободу Интернета, он направлен на жизнеспособность Сети на случай отключения извне.

Напомним, порядка шести с половиной тысяч человек вышло на согласованную акцию на проспекте Академика Сахарова в Москве, посвящённую свободе Интернета. Отметим, что во многих странах администрация мессенджера, призывающая к участию в политическом мероприятии, сразу бы понесла наказание согласно национальному законодательству. Такие действия можно рассматривать как инструмент влияния Telegram на общественное мнение.