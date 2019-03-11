Женщину, обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына, освободили в Малайзии

До последнего момента она думала о том, что принимает участие в каком-то реалити-шоу.

Суд Малайзии прекратил уголовное преследование гражданки Индонезии Сити Айшу. Её подозревали ранее в том, что в 2017 году женщина убила брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Сити Айшу освободили из-под стражи. Об этом сообщает CNN.

Что же касается второй подозреваемой — вьетнамки Доан Тхи Хуонг, то суд над ней продолжается. Адвокаты заявили, что девушки думали, что принимают участие в реалити-шоу или розыгрыше, а за убийством Ким Чен Нама стоят северокорейские спецслужбы.

Напомним, Ким Чен Нама убили 13 февраля 2017 года. Это произошло в аэропорту Куала-Лумпура при помощи нервно-паралитического вещества VX. Тогда женщина подошла к Наму и набросила ему на голову платок, который был пропитан этим веществом. Брат Ким Чен Ына умер по дороге в больницу.