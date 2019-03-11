"В воспитательных целях". Жительница Ижевска свешивала сына с 14-го этажа

За такой странный поступок её направили в стационар на судебно-психиатрическую экспертизу.

30-летняя жительница Ижевска стала фигуранткой дела по статье об истязании. Она вывешивала с балкона 14-го этажа своего шестилетнего сына за отказ убрать игрушки. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Удмуртской Республике.

— Второй сын женщины в возрасте 10 лет проживал с отцом. Мужчина привёз его в гости к матери. Когда младший сын отказался убирать игрушки, женщина вывела ребёнка на балкон, где взяла за ноги и вывесила на улицу вниз головой с балкона квартиры, находящейся на 14-м этаже. Старший сын плакал и просил вернуть брата в квартиру, — сообщают следователи.

Правоохранители выяснили, что и ранее мать совершала неправомерные действия в отношении детей "в воспитательных целях". Следствие ищет свидетелей совершённого преступления.

Днём ранее Лайф рассказывал о другом ужасном способе "воспитания". В Москве женщина запирала пятилетнюю дочь в квартире с горами мусора.