В Якутии завели дело после смерти ребёнка под снегом, упавшим с крыши

По предварительным данным, смерть мальчика наступила из-за общего переохлаждения организма.

В Якутии возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели восьмилетнего мальчика при сходе снега с крыши дома в одном из посёлков региона. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

Следователи установили, что днём 8 марта ребёнок во время прогулки самостоятельно взобрался на крышу одноэтажного дома, на которой скопилась большая снежная масса.

Снег сошёл с крыши вместе с ребёнком, и мальчик не смог самостоятельно выбраться из завала. Как уточняется, многоквартирный дом не обслуживали коммунальщики, хотя в нём по договору соцнайма проживала одна семья.

Отмечается, что родные ребёнка не обратились в полицию своевременно. Из-за этого поиски мальчика в день пропажи не были организованы.

Напомним, мальчик погиб в посёлке Нижний Куранах на прошлой неделе. Сообщалось, что он пошёл гулять с двумя друзьями-сверстниками.