Чаплин призвал отказаться от шопинга, компьютерных игр и телешоу в Великий пост

По словам протоиерея, это прекрасное время для того, чтобы "освободиться от рабства всему пустому".

Протоиерей Всеволод Чаплин посоветовал россиянам отказаться от бессмысленного шопинга и компьютерных игр на время Великого поста. В этом году он продлится с 11 марта по 28 апреля — именно на этот день выпадает Пасха. Последняя неделя поста называется Страстной седьмицей и является самой строгой из всех. Но смысл поста, по словам протоиерея, заключается отнюдь не в отказе от пищи.

— Это прекрасное время для того, чтобы освободиться от рабства всему пустому: пустой болтовне, пустым телешоу, пустым играм компьютерным, пустому шопингу, пустому самолюбованию, — заявил Чаплин в интервью агентству городских новостей "Москва".

Он добавил, что если мы в течение поста станем немножко "не душевными, а духовными людьми", то с особой радостью встретим Пасху.

Напомним, что Великий пост делится на шесть недель, которые называются Четыредесятницей, и Страстную неделю. Четыредесятница установлена в память о сорока днях, проведённых Иисусом Христом в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящается воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.